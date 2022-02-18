BIST 2.017
DOLAR 13,63
EURO 15,49
ALTIN 829,16
HABER /  EKONOMİ

Almanya Başkonsolosluğu önünde Yemeksepeti eylemi! Bakın ne kadar maaş istiyorlar

Almanya Başkonsolosluğu önünde Yemeksepeti eylemi! Bakın ne kadar maaş istiyorlar

Düşük zam teklifine karşı protestoları ülke genelinde devam eden Yemeksepeti çalışanları Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Abone ol

Düşük maaş oranlarını kabul etmeyen Yemeksepeti çalışanları Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanarak, eylem yaptı. Net 5 bin 500 TL maaş taleplerini işverenlere iletmek için pankartlar açan işçiler, sloganlar attı. Yemeksepeti çalışanlarının adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Bugün İstanbul’da Almanya Başkonsolosluğu önündeyiz. Bu protesto süreci içerisinde Yemeksepeti’ne sipariş vermeyin boykot edelim çağrısı toplumun tüm kesimlerinden, halkımızdan karşılık bulmuştur. Sanatçılardan, aydınlardan, yazar-çizerlerden, gençlerimizden karşılık bulmuştur. Halkımız tüketimden gelen örgütlü gücünü ortaya koyduğunda Yemeksepeti’ne verilen siparişlerin oranı bölgesel olarak farklı infial etmekle beraber yüzde 70 oranında azalmıştır." dedi.

Küçükosmanoğlu "Halkımıza, gençlere, sanatçılara, aydınlara Yemeksepeti’ndeki bu ekmek mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu mücadele kazanacak, Yemeksepeti’ndeki bu ekmek kavgası mutlaka zaferle sonuçlanacak. Ben yüzde 32 zam yapıyorum diye gösterip aslında hiç zam yapmayan, asgari ücretteki artışı sanki kendisi yapıyormuş gibi gösteren de Yemeksepeti işverenidir” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu
Foto Galeri Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye’nin katkıları her zamankinden daha önemli noktaya geldi
ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye’nin katkıları her zamankinden daha önemli noktaya geldi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildi
Türkiye'nin adı değişti BBC dünyaya duyurdu
Türkiye'nin adı değişti BBC dünyaya duyurdu
Antalya açıklarında iki gün arayla oltasına takıldı şaşkına döndü: Dev gibi bir şey oha
Antalya açıklarında iki gün arayla oltasına takıldı şaşkına döndü: Dev gibi bir şey oha
ABD askerleri teröristlerle ortak tatbikat yaptı
ABD askerleri teröristlerle ortak tatbikat yaptı
Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti
Milli okçular, Slovenya'da 1 dünya, 2 de Türkiye rekoru elde etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması
Honda Türkiye'de yeni başkan ataması
Fahrettin Koca uyardı: Önemsiz gibi görünebilir!
Fahrettin Koca uyardı: Önemsiz gibi görünebilir!
Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama
Fenerbahçe'den 5 sakat futbolcunun sağlık durumuyla iigili açıklama