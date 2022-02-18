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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da oğlundan gelen acı haberi duyan annenin dünyası başına yıkıldı. Anne oğlunun işyerine gelip feryat ederek gözyaşı döktü.

Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokak üzerindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işleriyle uğraşan Vefa Ö'nün (35) bir süredir işleri iyi gitmedi.

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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu

Bunalıma giren Vefa Ö. işyerine girip tabancasını sol omzuna dayadı.

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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu

Vefa Ö.’yü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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