Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Feryatları yürek dağladı: Gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA'da oğlundan gelen acı haberi duyan annenin dünyası başına yıkıldı. Anne oğlunun işyerine gelip feryat ederek gözyaşı döktü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokak üzerindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işleriyle uğraşan Vefa Ö'nün (35) bir süredir işleri iyi gitmedi.
110
Bunalıma giren Vefa Ö. işyerine girip tabancasını sol omzuna dayadı.
210
Vefa Ö.’yü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
310
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
410