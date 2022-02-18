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Kastamonu'da 10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadı: Eşim evdeydi ona bağırdım

Kastamonu'da 10 yıl arayla iki kez aynı acıyı yaşadı: Eşim evdeydi ona bağırdım

KASTAMONU’nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran yangınzede Şerife Hasanusta, 10 yıl önce de evinin yandığını ve yine aynı acıyı yaşadığını söyledi.

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Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Başören köyünde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı sırada ahırdaki buzağı kurtaran ve evden birkaç eşya alabilen Şerife Hasanusta, 10 yıl önce de evinin yandığını ve aynı acıyı tekrar yaşadığını kaydetti.

İlk olarak yangını kendisinin gördüğünü söyleyen Hasanusta, “Evin tavanın alevler çıktı. Eşim evdeydi ona bağırdım köy yanıyor diye. Hemen evden çıkıp koştuk, biz hısımların evine çıkasıya her tarafı alevler kapladı. Eve girip buzağıyı çıkardım ineklerin yanına bıraktım. Sonra eve girdim sonra üç parça bir şey atabildim camdan. Ancak bu kadarını kurtarabildim. Her tarafı ondan sonra alevler kapladı. Üç parça halı gibi eşyaları camdan aşağıya attım. Ancak canımızı kurtarabildik” dedi.



"10 yıl sonra ben bu acıyı yeniden yaşadım"
Evinin 10 yıl öncede yandığını belirten Hasanusta, “Benim evim 10 yıl önce yandı. Bu köyde çıkan yangında yine ben yandım. Sabahleyin saat 7’de elektrik kontağından yandı. Eşim bir başkasının köyüne hasıl koymaya gitti. O zaman benim kolum kırıktı. Ben tek kolumda evden çocukları çıkardım, gelinde hayvanları çıkardı bizde hiçbir şey o zamanda alamamıştık. Öylelikle evden çıktık. Cenabı Allah her şeyi veriyor. O zaman üç tane ev yandı. 10 yıl sonra ben bu acıyı yeniden yaşadım. Köyümüz yandı, dünürlerimizin evi yandı, kızımızın evi yandı. Canımız sağ, vücudumuz sağ. Canımızda bir şey yok, devletimiz sağ olsun. Eşimiz dostumuz sağ olsun” diye konuştu.

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