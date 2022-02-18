Aile hekimleri iş bıraktı! Yeni grev tarihlerini açıkladılar

İki gün boyunca iş bırakan sağlık emekçileri, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak taleplerini dile getirdi. Sağlık emekçileri, 14-15-16 Mart tarihlerinde üç gün grevde olacaklarını da açıkladı.

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İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu ve sağlık alanında faaliyet gösteren sendikalar, 17-18 Şubat tarihinde iş bıraktı. İş bırakma eyleminin ikinci gününde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık emekçileri, basın açıklaması düzenledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, sağlık emekçileri adına açıklama yapan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muteber Çolak, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sürecinin ilk iki yılını bitirmek üzere olduğunu belirterek, böylesi zorlu bir süreçte Sağlık Bakanlığı'nın sağlık emekçilerinin yanında olmadığını ifade etti.

Çolak, “Onlar hizmeti daha nitelikli hale getiren uygulamalar yapmak yerine iş barışını bozan ceza yönetmeliğini çıkarmayı tercih etti. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin amacı topluma koruyucu sağlık hizmeti vermektir. Ülkemizde aile hekimliği sistemine geçilmesiyle birlikte biz dizi sorun yaşamaya başladık. Aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanları sözleşmeli çalışmaya başladı. Daha önce sağlık ocağı olan binalarımıza kira ödemeye başladık. Elektrik, su doğalgaz faturalarını biz ödemeye başladık. Taşeron firmalardan personel ve hemşire çalıştırmak zorunda kaldık. Serumdan ilaca her şeyi kendimiz temin etmek zorunda kaldık. Aile sağlığı merkezleri bize ait birer özel işletme gibi oldu” diye konuştu.

Bütün bunlar olurken ücretsiz izin haklarını kaybettiklerini söyleyen Çolak, performans ücretlerinin de kesildiğini ifade etti. Çolak, şöyle devam etti:

“Pandemiye rağmen negatif performans uygulamaları devam etti. Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken biz poliklinik yapmaya devam ettik. Covid-19 aşıları üretildi aşı yapmaya başladık. Okul çağı çocukların aşıları iş listemize eklendi İş listelerimiz uzamaya devam etti. Biz bu toplumun daha sağlıklı olması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan biz iyileştirme beklerken 30 Haziran 2021 tarihinde yeni bir Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği çıktı. Yönetmelik bizlere negatif performansı katmerli hale getiren uygulamalarla doluydu.”

14-15-16 Mart'ta grev

Bu ceza yönetmeliğini kabul etmediklerini vurgulayan Çolak, son olarak şunları kaydetti:

“Yönetmelikle getirilen düzenlemeleri yapmak mümkün değil. İnfaz komisyonlarını istemiyoruz. Keyfi sözleşme fesihlerini istemiyoruz. Her geçen gün artan şiddet olaylarına karşı etkili bir şiddet yasası istiyoruz. Gereksiz ve mesnetsiz CİMER şikâyetleri ile uğraşmak istemiyoruz. İş güvencesi istiyoruz. Ücretli izin hakkı ve rapor hakkı istiyoruz. Negatif performans istemiyoruz. Gereksiz ve bizleri zorlayıcı raporlarla uğraşmak istemiyoruz. Askere alma muayenesi, spor katılım raporu, av tüfeği raporu gibi raporların birinci basamak bir değerlendirme olmadığını düşünüyoruz. Bu raporlar nedeniyle hastalarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Yapılması imkânsız uygulamalarla baskı ve mobbing görmek istemiyoruz. Ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”