Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, koronaya yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüse (Covid-19) yakalandı.Abone ol
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medya üzerinden Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Eşim ve çocuklarımla beraber ailece Covid-19 hastalığına yakalandık. Evimizde tedavimiz devam ediyor. Dua eder, dualarınızı bekleriz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin".
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