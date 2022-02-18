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Demet Akalın kıskançlık krizine girdi Tarkan Geççek'i beğenmedi

Demet Akalın kıskançlık krizine girdi Tarkan Geççek'i beğenmedi

Tarkan Geççek ile müzik dünyasına yıllar sonra bomba gibi dönüş yaparken Demet Akalın'ın şarkıyı beğenmemesi ve VJ Bülent'in yanıtı olay oldu. Demet Akalın'ın Tarkan kıskançlığı ise olay oldu.

Demet Akalın kıskançlık krizine girdi Tarkan Geççek'i beğenmedi

Tarkan'ın Perşembe akşamı YouTube üzerinden yayımladığı "Geççek" isimli şarkısına ait video klip birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlenerek Youtube'da trendlerde 1 numara yerleşti. Geççek ayrıca Spotify'da da zirveye yerleşti. 

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Demet Akalın kıskançlık krizine girdi Tarkan Geççek'i beğenmedi

Önce #geççek ardından da #gitçek etiketleriyle Twitter'da gündem olan şarkı Tarkan hayranlarından tam not alsa da bazı siyasiler ve gazeteciler 'Geççek'e tepki gösterdi. 

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Demet Akalın kıskançlık krizine girdi Tarkan Geççek'i beğenmedi

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter’da yaptığı yorumlarla Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’i beğenmediğini ortaya koydu. 

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Demet Akalın kıskançlık krizine girdi Tarkan Geççek'i beğenmedi

Geççek’le ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın, “Biri üstümüze İnci Tanemi atsın, Oh oh zil takıp ne ya” yorumlarında bulundu. 

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