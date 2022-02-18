Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kız istedi! Kılıçdaroğlu 'verdim gitti' dedi

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı. Kız tarafının komşusu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olunca işin rengi değişti. Ali Babacan, 'Allah'ın emri, peygamberin kavliyle' kızı istedi, Kemal Kılıçdaroğlu da 'Mutlu olsunlar' diyerek kızı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme töreninde bir araya geldi. CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi liderine eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.

Babacan’ın kız isteme sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu,“Kızımızı evladımıza veriyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar” yanıtını verdi.

'Söz kestik, tamamına da erdireceğiz'

Törenin ardından paylaşımda bulunan Rojhat Ölmez, “En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve kıymetli eşleri Ülkü Zeynep Babacan Hanımefendi’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kıymetli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkürler… Söz kestik, tamamına da erdireceğiz” dedi.