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DÜNYA

3 gün önce 25 metrelik kuyuya düşmüştü! Afganistan'daki küçük çocuktan kahreden haber geldi

AFGANİSTAN'ın Zabul vilayetinde 3 gün önce düştüğü kuyudan çıkarılamayan 6 yaşındaki Haider, hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetine bağlı Jaldek kenti yakınlarında geçtiğimiz Salı günü 25 metrelik kuyuya düşen Haider adlı 6 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi. Shokak köyündeki kurtarma çalışmasında tünel kazarak çocuğu ulaşan ekipler, Haider'i kuyudan çıkardı. Ancak Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuğun tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekiplerin kuyuya sarkıttığı kamera ile elde edilen görüntülerde küçük çocuğun kollarını ve vücudunun üst tarafını oynatabildiği görülmüştü. Taliban hükümetinin Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani de kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip etmek için dün bölgeye gitmişti. Fas'ta da 1 Şubat'ta kuyuya düştükten günler sonra çıkarılabilen 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.

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