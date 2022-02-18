İstanbul'da nişanlısı rica etti özel harekat polisi yaşlı adamı dövdü! Emniyet açıklama yaptı: 2 polis açığa alındı

İSTANBUL'da Murat Kabak, ailesiyle yaşadığı mülk tartışmasının ardından, yeğeninin özel harekat polisi nişanlısı ve arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Zorla araca bindirilmeye çalışılırken darp edilen Kabak’ın, gözünde görme kaybı ve vücudunda kırıklar meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iki özel harekat polisinin açığa alındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Saat 13.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Murat K., ile öz ablası Fikriye K., arasında miras ve mülk tartışması yaşandı. Telefondaki tartışmanın ardından Murat K, yeğeni olan Seda Ş.’yi aradı. İddiaya göre Murat K. yeğeni ile bir süre tartıştıktan sonra küfür edip, tehdit etmeye başladı.



Yeğeni, özel harekat polisi olan nişanlısından ‘Bir şeyler yapmasını’ istiyor. Özel harekat polisi nişanlısı A.S.İ., telefon alıp nişanlısının dayısı olan Murat K., ile tartıştı ve buluşmak için adres istedi. Adresin verilmesi üzerine özel harekat polisi A.S.İ ile F.Y, ve Seda Ş, Murat K.’nın bulunduğu adrese gitti.







Telefonu arabanın içine düştü

Bir iş yerinin önünde buluşan taraflar bir süre tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından özel harekat polisi A.S.İ ile F.Y. dayı Murat K.’yı arabaya bindirmek istedi. A.S.İ., arabaya binmekte direnen Murat K.’yı arabanın dışında darp edip, arabanın içinde yatırarak tekmeyle vurmaya başladı. Bu sırada Murat K.’nın telefonu arabanın içine düştü.



"Sizi polise şikayet edeceğim" deyince olanlar oldu

Halk TV'nin haberine göre Avukat İsmail Yurdabakan, “Araca bindirildikten sonra Murat Kabak, ‘Tüm konuşmalar bende kayıtlı, sizi polise şikayet edeceğim’ deyince telefonuna el koyuyorlar. Ardından iki özel harekat polisi telefonu karakola teslim ediyor” diyerek yaşanan olayda darp dışında gasp da olduğunu söyledi. Murat Kabak, vatandaşların olay yerine gelmesiyle beraber yan kapıdan çıktığını söylerken “Eğer kaçmasaydım daha kötü olabilirdi” dedi.



Polise giderek şikayetçi oldu

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle otomobile bindirilen dayı Murat K., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yeğeninin nişanlısı ve arkadaşı tarafından darba uğrayan Murat K., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iki özel harekat polisinin açığa alındığı öğrenildi.







Gözünde görme kaybı var

Olay sonrası gittiği hastanede doktorların gerekli incelemeleri yapmadığını söyleyen Kabak, evine döndükten sonra baygınlık geçirdi. Ardından gittiği hastanede ise kafatasında kırık ve gözünde görme kaybı olduğu belgelendi. Olay sonrası polislerden şikayetçi olan Kabak, sorumluların ceza almasını istediğini söyledi.



Vatandaşlara engel olmaya çalıştı

Öte yandan yaşanan olay kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Murat K.’nın konuştuğu iki kişi tarafından darp edilerek otomobile bindirildiği görülüyor. Görüntülerde şahısların otomobilin içinde de dayı Murat K.’yı dövdükleri sırada yeğen Seda Ş.’nin ise çevredeki vatandaşlara engel olamaya çalıştığı görülüyor.