Ekrem İmamoğlu 'beni aday yapın, ne derseniz yaparım' dedi...

Ekrem İmamoğlu, Ertuğrul Özkök’e konuştu… Muhalefetin Altılı Masası için, “Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkacak” dedi…

Ekrem İmamoğlu, Ertuğrul Özkök’e konuştu. Muhalefetin Altılı Masası için, “Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkacak” dedi. Gazeteci Hadi Özışık Youtube'da yaptığı programda bu konuyla ilgili ''Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramadı…

Ve “İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilirse güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmez” iddialarını bertaraf edebilmek için “Türkiye kesinlikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli” dedi… Daha ne desin Ekrem İmamoğlu?.. Sadece “Valla tam sizin dediklerinizi yapacak aday benim” demediği kalmış…'' ifadelerini kullandı.