Can Ataklı çıldırdı: Altısı bir adam etmedi!

Muhalefetin 6’lı Masası'yla ilgili tartışmalar sürüyor…

MHP lideri Devlet Bahçeli “Bu masanın bir ayağı eksik, o da HDP” dedi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HDP çıldırıyor onu da alsınlar” diye yol gösterdi… Can Ataklı’nın 6’lı Masa ile ilgili açıklaması ise ŞAHANE… 28 Şubat tarihinde açıklama için tarih verilmesi için “6 tane adam oturmuşlar 1 adam bile etmemişler” dedi… Yeni Şafak gazetesi ise 6’lı Masa’da verilen taahhütleri manşet yaptı…Eğer doğru ise Türkiye’nin sarsılması lazım… Neler yok neler… Türkiye’nin egemenlik hakları tartışmaya açılmış… - Ayasofya yeniden müze yapılacak… - Ege Adalarını Yunanistan’a bırakın… - Akdeniz’de sondaj durdurulmalı…

- Terör operasyonları bitsin… - Libya’dan çekilin… - Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın… - Kıbrıs’ta Kavalı Maraş tekrar kapatılsın… - Öcalan’a umut hakkı verilsin… Böyle bir taahhüt o masadan çıktı mı?.. Kim istedi Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini istemiş olabilir!… Yeni Şafak, “Uymayı taahhüt ettikleri Avrupa Konseyi kararları”odan yola çıkarak bu maddeleri çıkarmış gibi duruyor…