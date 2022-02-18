Tarkan Geççek şarkı sözleriyle ilgili gerçeği açıkladı ne siyasi ne FETÖ işte şarkının anlamı
Tarkan 'Geççek' şarkısı ve sözleri ile gündemi salladı "Geççek" şarkı sözlerine 'siyasi' ve 'FETÖ siparişi' denildi. Tarkan gündeme bomba gibi düşen yeni şarkısı 'Geççek'in şarkı sözlerinin anlamını ve neden yazdığını ilk kez açıkladı.
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı ve sözleri yayınlanır yayınlanmaz gündemi salladı. Sosyal medya kanallarında ve yayınlandığı YouTube başta olmak üzere tüm dijital platformlarda trend olan Geççek şarkısına hem destek hem de eleştiri yağdı. Saat 21.00'de Tarkan'ın Youtube hesabında yayınlanan yeni şarkısı Geççek 3 saatte 1 milyon 100 bin izlenmeye ulaşarak trend listesinde zirveye de yerleşti.
Söz ve müziği Tarkan’a, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait şarkı sadece sosyal medyada değil dün akşamın siyasi tartışma programlarının da konusuydu.
Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri TV'lerdeki tartışma programlarından köşe yazılarına kadar her kesimde gündem oldu ve şarkının sözleri için ise olay iddialar dile getirildi. Bu iddialardan en çok ön plana çıkan yaklaşımlar ise şarkı sözlerinin 'FETÖ çıkışlı' olduğu ve 'CHP siparişi' üzerine yazıldığı yönünde idi. Tarkan Geççek şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı.
'Megastar Tarkan, 'siyasi mesaj veriyor' iddiaları yöneltilen 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu.