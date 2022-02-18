Tarkan Geççek şarkı sözleriyle ilgili gerçeği açıkladı ne siyasi ne FETÖ işte şarkının anlamı

Tarkan 'Geççek' şarkısının sözleri TV'lerdeki tartışma programlarından köşe yazılarına kadar her kesimde gündem oldu ve şarkının sözleri için ise olay iddialar dile getirildi. Bu iddialardan en çok ön plana çıkan yaklaşımlar ise şarkı sözlerinin 'FETÖ çıkışlı' olduğu ve 'CHP siparişi' üzerine yazıldığı yönünde idi. Tarkan Geççek şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı.