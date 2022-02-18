BIST 2.012
DOLAR 13,63
EURO 15,46
ALTIN 831,35
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama

 Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Abone ol

Memur-Sen'in yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara dönüştürdükleri ek göstergelerin düzenlenmesine yönelik çalışmanın ilk toplantısının, 16 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelinerek gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Söz konusu toplantıda, Bakanlık tarafından kamu görevlilerine yönelik istatistik ve mevcudu özetleyen bir çalışmanın kendilerine sunulduğu, bu bilgilerin dışında "ek göstergelere" ilişkin unvan bazlı bir taslak çalışmanın sunulmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak kamuoyunda, unvanlar da zikredilmek suretiyle bilgi kirliliğine neden olan sözde taslak çalışmaların yer aldığı paylaşımlar yapılmaktadır. Bilinmelidir ki; 3600 ek gösterge dahil kamu görevlilerini ilgilendiren her konunun asli öznesi ve tek yetkili tarafı Memur-Sen'dir. Ek göstergelere ilişkin komisyon çalışmalarının gerçekleşeceği bu süreçte, Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara, gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle belirtir, kamu görevlilerimizin bilgisine sunarız."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsayacak? Maaşlarda en az 1250 lira artış olacak
Foto Galeri 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsayacak? Maaşlarda en az 1250 lira artış olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Bosna'nın NATO üyeliğine taş koydu nedenini böyle açıkladı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Bosna'nın NATO üyeliğine taş koydu nedenini böyle açıkladı
Taksi ücretlerine zam geldi! Bursa'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu: Zammı istemezdik ama mecbur kaldık
Taksi ücretlerine zam geldi! Bursa'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu: Zammı istemezdik ama mecbur kaldık
Tarkan 'geççek' dedi herkesin aklına Melih Gökçek geldi! Ahmet Hakan fena 'ti'ye aldı
Tarkan 'geççek' dedi herkesin aklına Melih Gökçek geldi! Ahmet Hakan fena 'ti'ye aldı
Manavgat'taki büyük orman yangınını çıkaran kişiye 15 yıl hapis
Manavgat'taki büyük orman yangınını çıkaran kişiye 15 yıl hapis
Bakan Kasapoğlu ve Aziz Sancar, gençlerle buluştu: Türkiye'de iyi bir eğitim alabilirsiniz
Bakan Kasapoğlu ve Aziz Sancar, gençlerle buluştu: Türkiye'de iyi bir eğitim alabilirsiniz
Almanya'da kasırga alarmı! "Son yılların en güçlü fırtınası olacak gibi"
Almanya'da kasırga alarmı! "Son yılların en güçlü fırtınası olacak gibi"
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! 5 yıl aradan sonra görüldü
Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! 5 yıl aradan sonra görüldü
Real Madrid'den Barcelona'ya Erbing Haaland çelmesi
Real Madrid'den Barcelona'ya Erbing Haaland çelmesi
ŞOK Marketler elektrikli araç filosu kuruyor
ŞOK Marketler elektrikli araç filosu kuruyor
Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı
Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı