3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsayacak? Maaşlarda en az 1250 lira artış olacak
Hükümet ile Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge görüşmelerinin devam edeceği, ikinci toplantının 16 Mart'ta yapılacağı bildirildi. Yeni düzenlemenin birçok meslek grubunda kıdemler arasındaki ücret dengesizliğine son vereceği düşünülüyor.
Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili toplantı öncesinde, 'Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeyle adil şekilde, onların beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacağız.' ifadelerini kullanmıştı.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın toplantının ardından gazetecilere vermiş olduğu açıklamada 3600 ek göstergenin geniş bir anlamda ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, sayın bakanımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk."
İkinci toplantı mart ayında
Hükümetle Memur-Sen arasındaki ikinci toplantı da 16 Mart tarihinde yapılacak.