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Motorin ve benzin fiyatlarını çıldırtacak gelişme! Libya petrol fiyatlarını patlattı

Motorin ve benzin fiyatlarını çıldırtacak gelişme! Libya petrol fiyatlarını patlattı

Benzin ve motorinde indirim hayalleri çöpe gidebilir. Petrol fiyatları saat 09.30 itibariyle yeniden fırladı. Petrolün varil fiyatı 0.95 artışla 123.44 dolara çıktı. Petrol fiyatlarını patlatan da Libya oldu.

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Benzin ve motorine kallavi zamlar getiren petrol fiyatlarında bu kez Libya krizi yaşanıyor. Benzinde beklenen indirim petrol fiyatları yeniden yükselişe geçtiği için çöpe gidebilir. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,98 dolardan alıcı buldu. Dün 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,27 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

Petrol fiyatlarını patlatan gelişme
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Libya'daki petrol üretiminin siyasi kriz nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğine yönelik haber akışı etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkenin günlük ortalama 1,2 milyon varil olan petrol üretiminin, 1,1 milyon varil azalışla 100 bin varile düştüğünü açıkladı.

Libya'da nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak bazı limanların çalışmasını engellemişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu da bu petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebepten" dolayı üretim ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından şehir merkezindeki Çaoyang ilçesinde tespit edilen vakalar, yeni salgın dalgasının gelişebileceğine dair kaygıya yol açtı.

Yetkililer, salgın nedeniyle gelecek hafta açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini erteledi. Kentin farklı semtlerinde vaka tespit edilen apartman kompleksleri kordona alınırken binlerce vatandaş yeniden karantinaya girmek zorunda kaldı.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün ve yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 124,33 ile 126,40 dolar aralığının direnç, 119,56 ile 116,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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