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Merkez Bankası, kredi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü

Merkez Bankası, kredi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz satışını teşvik edici şekilde reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nı güncelledi. Döviz satışını teşvik edici şekilde reeskont kredileri uygulamasında firmaların genelini kapsayacak değişiklikler yapıldı. Buna göre, TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olacak.

Faiz oranları
TL reeskont kredi faizi indirimlerinde, mevcut taahhüde dayalı yapı iptal edilerek yeniden düzenlendi. Buna göre, TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında olacak.

Firmaların yükümlülükleri
TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankası'na satış koşulana ilave olarak, firma en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı taahhüt edecek. Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara kadar TL reeskont kredisi kullanabilecek. Görünmeyen İşlemlere Genelgesi kapsamında da firmalar benzer koşullarda bu uygulamadan yararlanabilecek. TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekecek.

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