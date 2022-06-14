Türkiye'de sınır dışı edilen mülteci sayısı açıklandı sayı yüzde 89 arttı

IĞDIR'da son 9 günde 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen uçaklarla Afganistan'a gönderildi. Bu yıl yurt genelinde ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 37 bin 121'e ulaştı. Şu ana kadar sınır dışı edilenlerin sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 89 arttı.

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Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler devam ederken sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

5-13 Haziran tarihleri arasında Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğünce farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 1237 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, 8 charter uçuşla sınır dışı edildi. Iğdır'da bu yıl 15 charter uçuşuyla toplam 2 bin 794 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı.

Ülkelerine gönderilen göçmen sayısı 37 bin 121'e ulaştı

Bu yıl yurt genelinde ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 37 bin 121'e ulaştı, şu ana kadar sınır dışı edilenlerin sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 89 arttı.