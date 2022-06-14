Batı'nı Rusya'ya yaptırım fiyaskosu: Enerji ihracatından elde ettiği gelir savaşın giderini aştı

Dünyanın önemli petrol ve gaz ihracatçılarından Rusya’nın, Ukrayna’ya başlattığı savaşın ilk 100 gününde enerji ihracatından 97 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı.

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Bağımsız Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından yayımlanan raporda, birçok ülkenin yüksek miktarlarda ithalat yapmasına karşılık, Rusya’dan enerji almayı azaltan ülkeler nedeniyle gelirlerinin Mart ayından bu yana düştüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını azaltma sözü veren ülkeler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte CREA raporu, Rusya'nın 24 Şubat'tan 3 Haziran'a kadar Ukrayna saldırılarının ilk 100 gününde fosil yakıt ihracatından hala 97 milyar dolar gelir elde ettiğini buldu.

AB yüzde 61'ini oluşturuyor

Avrupa Birliği, bu ithalatın yüzde 61'ini oluştururken, bunun yaklaşık 59 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Genel olarak, Rus petrol ve gaz ihracatının düştüğü aktarılan raporda Moskova'nın enerji satışlarından elde ettiği gelirin Mart ayından itibaren günde 1 milyar doları aşan seviyelerden düştüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, savaşın ilk 100 gününde Rusya’nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin, savaşın Rusya’ya günlük maliyeti olarak tahmin edilen 876 milyon doları aştığının altı çizildi.

Azaltma sözü verdiler

AB, 2022'nin sonuna kadar deniz yoluyla gelen Rus petrol ithalatını yasaklamayı planladığını, bu durumun da ithalatı üçte iki oranında azaltacağını söylemişti.

Mart ayında AB, Rusya'dan gaz ithalatını bir yıl içinde üçte iki oranında azaltmayı da taahhüt etmişti.

Bununla birlikte ABD, Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatını tamamen yasakladığını ilan etmiş, İngiltere, Rus petrol ithalatını yıl sonuna kadar aşamalı olarak durduracağını bildirmişti.

Günlük maliyeti 876 milyon dolar

Raporda ayrıca, savaşın ilk 100 gününde Rusya’nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin, savaşın Rusya’ya günlük maliyeti olarak tahmin edilen 876 milyon doları aştığının altı çizildi.

AB, 2022'nin sonuna kadar deniz yoluyla gelen Rus petrol ithalatını yasaklamayı planladığını, bu durumun da ithalatı üçte iki oranında azaltacağını söylemişti.