BIST 2.500
DOLAR 17,27
EURO 18,05
ALTIN 1.010,90
HABER /  SPOR

Galatasaray'da yeni Başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray'da yeni Başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Özbek, "Bütün camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin barışmasını sağlamak istiyorum" dedi.

Abone ol

Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, olağanüstü seçimli genel kurul divan heyeti, mazbataları takdim etti. Genel kurul divan başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, sarı-kırmızılı kulüpte ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını verdi.

Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu. Törenin ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Dursun Özbek, Galatasaray'a hizmet etmek için göreve geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçimler gayet barış içinde, güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray benim yuvam. Birçok projemiz var. İnşallah onları hayata geçireceğiz. Bütün camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin barışmasını sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın, kulübe sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimizden birisi bu. Sevgi iklimi bizi çok çabuk başarılarla buluşturacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Doğukan'dan kahreden haber geldi! Geriye bu videoları kaldı
Doğukan'dan kahreden haber geldi! Geriye bu videoları kaldı
Bekçilik sınavı şartları 2022 sınav giriş belgeleri yayınladı mı?
Bekçilik sınavı şartları 2022 sınav giriş belgeleri yayınladı mı?
Çöküş devam ediyor! Bitcoin 20 bin dolara kadar geriledi
Çöküş devam ediyor! Bitcoin 20 bin dolara kadar geriledi
Batı'nı Rusya'ya yaptırım fiyaskosu: Enerji ihracatından elde ettiği gelir savaşın giderini aştı
Batı'nı Rusya'ya yaptırım fiyaskosu: Enerji ihracatından elde ettiği gelir savaşın giderini aştı
Beklenen 'yatırım teşvik belgesi listesi' yayınlandı! On binlerce kişiye iş kapısı açılacak
Beklenen 'yatırım teşvik belgesi listesi' yayınlandı! On binlerce kişiye iş kapısı açılacak
Türkiye'de sınır dışı edilen mülteci sayısı açıklandı sayı yüzde 89 arttı
Türkiye'de sınır dışı edilen mülteci sayısı açıklandı sayı yüzde 89 arttı
Merkez Bankası, kredi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü
Merkez Bankası, kredi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü
Karadeniz gazı doğal gaz faturalarına nasıl yansıyacak? Bakan Fatih Dönmez'den iyi haber
Karadeniz gazı doğal gaz faturalarına nasıl yansıyacak? Bakan Fatih Dönmez'den iyi haber
Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu
Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi şampiyonu
CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ihraç etti! Hakkında yolsuzluk soruşturması var
CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ihraç etti! Hakkında yolsuzluk soruşturması var