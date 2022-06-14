Oylarını katladı 4 partiden de oy alıyor son anket sonuçları gündem oldu

Son anket sonuçlarına göre sığınmacılara yönelik söylemleriyle öne çıkan Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4.1'e yükseldi. Yine ankete göre, Zafer Partisi oylarının yüzde 27’sini İyi Parti, yüzde 26.6’sını MHP’den alıyor. Bu oran CHP’de yüzde 14.9, AK Parti’de ise yüzde 11.3 olarak görülüyor.

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Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Motto ve Bulgu Araştırma Şirketi’nin 26 bölgede 1800 kişiyle yaptığı araştırmasını bugünkü köşe yazısına taşıdı.

Ankete göre, sığınmacı ve göçmenlere ilişkin tutumuyla dikkatleri çeken Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4.1’e yükseldi.

Yine ankete göre, Zafer Partisi oylarının yüzde 27’sini İyi Parti, yüzde 26.6’sını MHP’den alıyor. Bu oran CHP’de yüzde 14.9, AKP’de ise yüzde 11.3 olarak görülüyor.

Halkın yüzde 76’sı “Adayın mezhebi tercihimi etkilemez’’ diyor

Ankette vatandaşa, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden başlayan mezhep tartışması dolayısıyla, “Adayın mezhebi tercihinizi etkiler mi?” sorusu yöneltildi. Halkın yüzde 76’sı “Adayın mezhebi tercihimi etkilemez’’ diyor. “Etkilemez’’ cevabı veren seçmen grubunun liderliğini yüzde 87.5’le CHP’liler üstleniyor. CHP’lileri yüzde 85.9’la İYİ Parti, yüzde 84’le MHP, yüzde 65.9’la HDP ve yüzde 66.9’la AK Partililer izliyor.

Seçmenin yüzde 77.6’sı AK Parti'nin göçmen politikasını desteklemiyor

Aynı araştırmada, “AK Parti’nin göçmenleri geri göndermeme politikasını destekliyor musunuz?” sorusunun yanıtı da veriliyor. Araştırmaya göre, seçmenin yüzde 77.6’sı “Bu politikayı desteklemiyorum’’ diyor.

Destekleyenler ise yüzde 15 civarında kalıyor. Seçmenin yüzde 66’sı ise CHP’nin göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik politikalarını doğru bulduğunu ifade ediyor.

Öte yandan seçmenler kendilerini yüzde 27.4 oranında Atatürkçü, yüzde 25.7 ile milliyetçi, yüzde 11.4 ile dindar, yüzde 7.8 oranında ise muhafazakar olarak tanımlıyor. Kendisine sosyal demokrat diyenlerin oranı yüzde 7.3, sosyalist – komünist olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 3.8 olarak görülüyor. ‘Seküler ve laikim’ diyenlerin oranı yüzde 3.1, ‘’Ulusalcıyım’’ diyenlerin oranı ise yüzde 1.2’de kalıyor. ‘’Kürt milliyetçisiyim’’ diyenler yüzde 2.3, “Liberalim’’ diyenler ise 2.4 olarak araştırmada kendisine yer buluyor.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 29.3, CHP'nin yüzde 27.9

Milletvekilliği seçimlerinin de sorulduğu anket sonuçlarına göre, “Bu pazar seçim olsa…” kararsızlar da dağıtıldığında, iktidar partisi AK Parti yüzde 29.3, CHP ise yüzde 27.9 oranında bir oy oranına ulaşıyor.

Zafer Partisi’nin yüzde 4.1’e yükseldiği görülüyor

Zafer Partisi’nin yüzde 4.1’e yükseldiği görülüyor. Zafer Partisi, oylarının yüzde 27’sini İYİ Parti, yüzde 26.6’sını ise MHP’den alıyor. Bu oran CHP’de yüzde 14.9, AK Parti’de ise yüzde 11.3 olarak görülüyor.

Motto ve Bulgu’ya göre, diğer partiler ise şu oy oranına sahip:

İYİ Parti: 15.3

Saadet: 0.1

Deva: 2.0

Gelecek: 0.6

Demokrat Parti: 0.3

MHP: 6.8

BBP: 0.2

HDP: 10.0

Yeniden Refah Partisi: 1.9

Diğerleri… (9 parti) 1.5

Millet İttifakı 46.2, Cumhur İttifakı ise 36.3 oranında oy alıyor

Araştırma sonucuna göre, milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı 46.2, Cumhur İttifakı ise 36.3 oranında oy alıyor.