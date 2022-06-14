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Abdurrahman Dilipak 'mahalle karışacak' dedi erken seçim bombası

Abdurrahman Dilipak 'mahalle karışacak' dedi erken seçim bombası

Erken seçim tartışmaları devam ederken Abdurrahman Dilipak'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP'nin de erken seçimden yana olduğunu söyleyen Dilipak, "Ağustos seçim kararı almak gerek. Söyleyeyim: Mahalle karışacak. Ani bir seçim, baskın seçim anlamına gelir. Kaostan düzen çıkarmak’ ya da kriz çıkarıp, karşı tarafı kendi çıkardığın krizde boğmak bazen tersine döner." dedi.

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Türkiye'nin bir erken seçim sürecine girmiş olabileceğini belirten Abdurrahman Dilipak: Söyleyeyim: Mahalle karışacak... Siyasi partiler için zorlu bir süreç olacak.

Abdurrahman Dilipak, erken seçim tartışmaları ve siyaset kulislerinde konuşulanlara değindiği bugünkü yazısında, "Sanırım MHP de erken seçimden yana. Gelecek endişesi çok yüksek. Herkes gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. İnsanlar, seçmen ya da adaylar olsun, bu seçime korkuları umutlarından daha büyük bir şekilde girecekler. Bu da hayra alamet bir durum değil" yorumunda bulundu.

Erken seçim tarihi için konuşulan kasımda sandık kurulabilmesi için 90 gün önceden karar alınması gerektiğini hatırlatan Yeni Akit yazarı, "Ağustos seçim kararı almak gerek. Söyleyeyim: Mahalle karışacak. Ani bir seçim, baskın seçim anlamına gelir. Bugün için konjonktür müsait değil. ‘Kaostan düzen çıkarmak’ ya da kriz çıkarıp, karşı tarafı kendi çıkardığın krizde boğmak bazen tersine döner. Kündeye gelmek de var.Kaldı ki bu doğru bir siyaset biçimi değil. Halk bunu anladığında hesap sorar. Bu silah bugün geri teper. Bu iddia gerçekleştiği andan itibaren toplumsal hafıza geriye doğru sorgulama yapar" uyarısında bulundu. 

Halkın, siyasetin ve partilerin kendi iç ve ortakları olmak üzere Türkiye’nin 3 ayrı gündemi bulunduğunu ifade eden Dilipak, "Korkarım, pandemi sürecindeki 'akıl tutulması' devam ederse, aklımız başımıza gelene kadar büyük ve ağır bir bedel ödemek zorunda kalabiliriz. Şu anda gidişat çok iyi değil. Mevcut partilerin, büyük partilerin çok büyük bir kısmı yüzünü Batı’ya ve batıla dönmüş. Diğer partilerin çok büyük bir kısmının da zaten varlığı ile yokluğu arasında bir fark yok. Birkaç partiyi de seçim sathı mailinde duruşları ve kadroları ile göreceğiz. 'Bağımsızlar hareketi' bir varlık gösterebilecek mi, onu da göreceğiz. Ama görünen o ki, toplumun önemli bir kısmı, seçim için meydana çıkacak partiler ve adaylara soru sormak için alanda olacak. Siyasi partiler için zorlu bir süreç olacak bu süreç" diye yazdı.

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