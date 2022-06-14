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Japon otomobil devi Toyota'dan flaş karar! Üretimi durduruyor

Japon otomobil devi Toyota'dan flaş karar! Üretimi durduruyor

SAKARYA'daki Toyota fabrikasında üretime 18 Temmuz 2022 tarihine kadar ara verildi. Toyota ara verme kararını neden aldığını da duyurdu. Aranın sebebi tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorluklar olarak gösterildi.

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SAKARYA’nın Adapazarı ilçesindeki Toyota fabrikasında üretime ara verildi. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek. Toyota'nın üretime ara verme sebebi ise tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle yaşanan sıkıntılar oldu.

Toyota açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, yetkilileri ara verme kararlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştılar:
- “Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz” 

Sakarya'daki Toyota fabrikası


Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesislerinden biridir. Corolla ve Toyota C-HR modelini üreten Toyota Türkiye, Sakarya İli Arifiye İlçesinde kurulmuştur. Üretimin büyük bir kısmı, dünyada 150'yi aşkın ülkeye ihraç edilmektedir.
 
Toyota Türkiye hisselerinin %90'ı Toyota Motor Europe NV/SA (TME) şirketine, %10'u ise Mitsui & Co., Ltd. şirketine aittir. Toplamda 2,12 Milyar Euro'luk bir yatırıma sahip olan Toyota Türkiye, 5.000'in üzerinde kişiyi istihdam etmektedir.

Toyota Türkiye bugün, yıllık 280,000 adetlik üretim kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek hacimli fabrikasıdır.  Şirket aynı zamanda, Türkiye'nin 2. büyük ihracatçısı ve en büyük üretim firmalarından biridir.

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