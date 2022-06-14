Acı haber az önce geldi! Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi vefat etti

Son yıllarda Alzheimer hastalığına yakalanan ve tedavi gören Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şahsenem Bacı'dan acı haber geldi. Ünlü halk ozanı vefat etti.

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Magazinburada.net'in haberine göre; Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemlerde solunum yetmezliği ile mücadele eden Şahsenem Bacı, vefat etti.

Ünlü halk ozanının cenazesi yarın Ayvalık'ta defnedilecek.

Şahsenem Bacı kimdir?

Sarıkamış'ın Boyalı köyünde 1943 yılında doğan Aşık Şahsenem Bacı, edebiyat öğretmeni olan eşiyle 1964 yılında evlendikten sonra küçük yaşlarda öğrendiği sazına kendi sözlerini de ekleyerek halk ozanları arasında yerini aldı.

Ailesinde birçok aşık bulunan Şahsenem'in amcası Aşık Mustafa, Sarıkamış'ın tanınmış ozanları arasındadır. Ne var ki Şahsenem, küçüklüğünde çalacak saz bulamamış, o nedenle ağaç kepçe üzerine lastik gererek, saz çalmaya başlamıştır. Sazı ve sesiyle dinleyenleri etkileyen Şahsenem Bacı, Uluslararası 11. İstanbul Festivaliyle, Antalya Festivalindeki Aşıklar Şölenlerine katılmış, 1975 Hacıbektaş Anma Törenlerinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

İki oğlan ve bir kız annesi olan Şahsenem Bacı, Pir Sultan Abdal'ın etkisinde olduğunu belirtmektedir.