BIST 2.497
DOLAR 17,28
EURO 18,07
ALTIN 1.009,11
HABER /  MAGAZİN

Acı haber az önce geldi! Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi vefat etti

Acı haber az önce geldi! Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi vefat etti

Son yıllarda Alzheimer hastalığına yakalanan ve tedavi gören Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şahsenem Bacı'dan acı haber geldi. Ünlü halk ozanı vefat etti.

Abone ol

Magazinburada.net'in haberine göre; Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemlerde solunum yetmezliği ile mücadele eden Şahsenem Bacı, vefat etti.

Ünlü halk ozanının cenazesi yarın Ayvalık'ta defnedilecek.

Şahsenem Bacı kimdir?

Sarıkamış'ın Boyalı köyünde 1943 yılında doğan Aşık Şahsenem Bacı, edebiyat öğretmeni olan eşiyle 1964 yılında evlendikten sonra küçük yaşlarda öğrendiği sazına kendi sözlerini de ekleyerek halk ozanları arasında yerini aldı.

Ailesinde birçok aşık bulunan Şahsenem'in amcası Aşık Mustafa, Sarıkamış'ın tanınmış ozanları arasındadır. Ne var ki Şahsenem, küçüklüğünde çalacak saz bulamamış, o nedenle ağaç kepçe üzerine lastik gererek, saz çalmaya başlamıştır. Sazı ve sesiyle dinleyenleri etkileyen Şahsenem Bacı, Uluslararası 11. İstanbul Festivaliyle, Antalya Festivalindeki Aşıklar Şölenlerine katılmış, 1975 Hacıbektaş Anma Törenlerinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

İki oğlan ve bir kız annesi olan Şahsenem Bacı, Pir Sultan Abdal'ın etkisinde olduğunu belirtmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
8 Temmuz arefe günü yarım gün mü öğleden sonra tatil mi?
8 Temmuz arefe günü yarım gün mü öğleden sonra tatil mi?
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları sesi titredi: Bu konuya hiç girmek istemedim ama...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları sesi titredi: Bu konuya hiç girmek istemedim ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Uzay denince aklına film gelenlere kötü haberim var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Uzay denince aklına film gelenlere kötü haberim var
CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz görevden alındı! Rüşvet suçundan gözaltına alınmıştı
CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz görevden alındı! Rüşvet suçundan gözaltına alınmıştı
Merkez Bankası'ndan bankalar için yeni karar
Merkez Bankası'ndan bankalar için yeni karar
Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor! Fenerbahçe, Başakşehir...
Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor! Fenerbahçe, Başakşehir...
Arefe günü ne zaman 2022 Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü?
Arefe günü ne zaman 2022 Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü?
İstanbul polisinden dev operasyon: 36 kişi gözaltına alındı
İstanbul polisinden dev operasyon: 36 kişi gözaltına alındı
Avrupa Birliği maymun çiçeğine karşı hazırlıkta! 110 bin doz daha aşı aldılar
Avrupa Birliği maymun çiçeğine karşı hazırlıkta! 110 bin doz daha aşı aldılar
İsrail 'seyahat etmeyin' dedi Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İsrail 'seyahat etmeyin' dedi Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama