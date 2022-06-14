Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı neden öldü çocukları kimdir? Efsun Bingöl onu yıkmıştı

Yavuz Bingöl'ün kardeşleri kimdir? : Şahsenem Bacı'nın, Yılmaz Bingöl ile olan evliliğinden 3 çocuğu oldu. Bunlardan biri ünlü türkücü Yavuz Bingöl... Diğer oğlu Ozan Bingöl medyanın tanıdığı bir isim değil. Şahsenem Bacı tek kızı Efsun Bingöl'ün ise ölümünü gördü.