Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı neden öldü çocukları kimdir? Efsun Bingöl onu yıkmıştı
Yavuz Bingöl'ün halk ozanı olan annesi Şahsenem Bacı bugün yaşamını yitirdi. Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı alzheimer olmuştu. Şahsenem Bacı 2 yıl önce çocuklarından Efsun Bingöl'ü toprağa vermişti. İşte Şahsenem Bacı'nın çok bilinmeyen hikayesi, eşi ile ayrılığı, çocukları ve yaşamı:
Türkücü Yavuz Bingöl'ün alzheimer hastası olan annesi Şahsenem Bacı bugün hayata veda etti. Halk ozanı olan Şahsenem Bacı geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şahsenem Bacı son zamanlarında artık çocukları ve torunları dahil kimseyi tanımaz olmuştu.
Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemlerde solunum yetmezliği ile mücadele eden Şahsenem Bacı, 79 yaşında vefat etti. Şahsenem Bacı için yarın saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda tören düzenlenecek. Sanatçı, Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak.
Şahsenem Bacı nereli kimdir? : Sarıkamış'ın Boyalı köyünde 1943 yılında doğan Aşık Şahsenem Bacı'nın asıl adı Senem Akkaş'tır. Şahsenem Bacı, edebiyat öğretmeni olan eşi Yılmaz Bingöl ile 1964 yılında evlendi. Evlendikten sonra İzmir'e taşınan Şansenem bacı kendini şiire ve ozanlığa verdi. Bu da eşinin hoşuna gitmedi ve çift ayrıldı.
Yavuz Bingöl'ün kardeşleri kimdir? : Şahsenem Bacı'nın, Yılmaz Bingöl ile olan evliliğinden 3 çocuğu oldu. Bunlardan biri ünlü türkücü Yavuz Bingöl... Diğer oğlu Ozan Bingöl medyanın tanıdığı bir isim değil. Şahsenem Bacı tek kızı Efsun Bingöl'ün ise ölümünü gördü.