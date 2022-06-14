BIST 2.500
DOLAR 17,27
EURO 18,05
ALTIN 1.010,90
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz görevden alındı! Rüşvet suçundan gözaltına alınmıştı

CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz görevden alındı! Rüşvet suçundan gözaltına alınmıştı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Öz'ün yerine Belediye Meclis'i seçim yapacak.

Abone ol

Çanakkale'nin Çan Belediyesi'nin ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan Ö.E'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı iddia edildi.

Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı iddia edildi.

Süleyman Soylu onayladı
Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Öz'ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı Öz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları! Boğazı düğümlendi konuşamadı
Kılıçdaroğlu'nun duygusal anları! Boğazı düğümlendi konuşamadı
Bakteri krizi pizza ve peynirden sonra şimdi de yoğurda sıçradı
Bakteri krizi pizza ve peynirden sonra şimdi de yoğurda sıçradı
Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor! Fenerbahçe, Başakşehir...
Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor! Fenerbahçe, Başakşehir...
Arefe günü ne zaman 2022 Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü?
Arefe günü ne zaman 2022 Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü?
Avrupa Birliği maymun çiçeğine karşı hazırlıkta! 110 bin doz daha aşı aldılar
Avrupa Birliği maymun çiçeğine karşı hazırlıkta! 110 bin doz daha aşı aldılar
İsrail 'seyahat etmeyin' dedi Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İsrail 'seyahat etmeyin' dedi Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Tecavüzle suçlanıyordu! CHP'li Atabay’ın dosyası hakkında flaş gelişme!
Tecavüzle suçlanıyordu! CHP'li Atabay’ın dosyası hakkında flaş gelişme!
Bekçilik sınavı soruları hangi konudan çıkacak 2022 bekçilik sınavı kaç soru?
Bekçilik sınavı soruları hangi konudan çıkacak 2022 bekçilik sınavı kaç soru?
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Amanoslar'da şu anda ele geçirildi
Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Amanoslar'da şu anda ele geçirildi
İlaca bir zam daha yolda! Eczaneler isyanda
İlaca bir zam daha yolda! Eczaneler isyanda