Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Uzay denince aklına film gelenlere kötü haberim var

Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar. Erdoğan, "Uzay denince aklına gençliklerinde izlediği uzay filmleri gelenlere bir kötü haberimiz var, yerli haberleşme aracımızı da 2023'te fırlatıyoruz" dedi.

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Türksat 5B Uydusu Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde hizmete alınıyor. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı.

- Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.

- Bununla kalmadık. Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A 2014'te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı.

Uzay deyince anladıkları seyrettikleri uzay filmleri...

- Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10'a yükselecek.

- Başlattığımız Milli Uzay Programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanları yetiştirmeden uzay sanayiine kadar ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz.

Bize umut ve heyecan veriyor

- Bu çerçevede uydu teknolojilerin en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi bize umut ve heyecan veriyor.

TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz başaracak

- Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerimizin TEKNOFEST'le başlayan serüvenlerini geçtiğimiz ocak ayında uzayla taçlandırmaları, gayretlerimizin boşa gitmediğini çok açık ve net gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor.

Samsun'da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını yaşayacağız

- TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafe, uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin de işaretidir. Artık ülkemiz sınırlarını aşan TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da iftiharla izledik. İnşallah 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını yaşayacağız. Başlattığımız dijital seferberlikle, yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz.

Vatandaşlarımız günlerce haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere elektronik devlet üzerinden saniyeler üzerinden gerçekleştiriyor. NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vurup ismimizi kazıyoruz. Uluslararası alanda Turkey olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz adımı attık. Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizin tarihimizden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz.

Yetersiz altyapı nedeniyle yaşanan zorluklar...

- Türksat 5B uydumuz TV ve genişbant uydu kapasitemizi Afrika'dan Ortadoğu'ya Asya'ya kadar kesintisiz hale getirecektir. Kırsal ve dağlık yerlerde iletişim sürmesi için bu uydumuz afet ve acil durum hizmetlerine destek sağlayacaktır. Yetersiz internet altyapısı nedeniyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta zorluk çekilmişti. Bu sorun da ortadan kalkacaktır.

Fiber altyapı için firmaları teşvik ederek

- 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz ülkemiz frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir. Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber interret altyapısını yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmaları da teşvik ederek fiber internet altyapısının geliştirilmesini sağlayacağız. Kırsala fiber götürecek ortak yapının kurulmasını da destekleyeceğiz.

Son 20 yılda yaptıklarımız gibi...

- Fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Son 20 yılda nasıl bölünmüş yol, otoyol, demiryolu, havalimanlarıyla donattıysak geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız.

Artık hız ve vakit en önemli unsun oldu

- Gökyüzünü İHA, SİHA, helikopter, milli muharip uçaklar, modern gemiler, sondaj faaliyetlerle tahkim eden, sınırlarını fiziki elektronik güvenlik elemanlarıyla sağlama alan bir ülke olarak bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum. Artık hızı ve vaktin en önemli unsur halinde dönüştüğü dönemde denizi geçip derede boğulmuş hale düşüremeyiz.

- Hizmete aldığımız Türksat 5B uydusunun bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 6A'yı da önümüzdeki yıl bu vakitlerde hizmete alacağız.

Turkey yerine Türkiye...

Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız.

Türksat 5B'nin özellikleri

Türksat 5B uydusu; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek. Türksat 5B veri iletim hızını 15 kat artıracak ve geniş bant uydu internet hizmeti de vermeye başladı.

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetleri de devam ediyor.

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Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.