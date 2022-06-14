Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma PA TC ile sınav giriş yeri sorgulama

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Polis Akademisi en az lise mezunu 3.250 erkek alımı yapılacağını duyurmuş ve başvuru süreci tamamlamıştı. Bekçilik sınavı 8 Temmuz'da yapılacak. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2022 EGM PA ile bekçi sınavı konuları ve soru dağılımı...

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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak. Sınavda kaç soru çıkacak ve hangi konulardan soru çıkacak araştırması başladı. Bekçilik sınavı başvurularının 13 Mayıs'ta sona ermesinin ardından sınav gününü beklemeye geçen adaylar sınavın yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Sınav yerlerinin www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilirken, sınav konuları merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2022 EGM PA ile bekçi sınavı konuları ve soru dağılımı...

Bekçi alımı sınavı ne zaman: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Bekçilik sınavı giriş belgesi çıkarma: 18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

Bekçilik sınavı yazılı sınavı ve soruları: Sınavda adaylara 100 soru soruya 120 dakika süre tanınacak. Adaylara sorulacak soruların konu ağırlıkları ise şöyle;

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

Bekçilik yazılı sınavı nasıl olacak:

1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir

puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)

x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”

konularından oluşacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik

belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden

pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava

alınmayacaktır.

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir

kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa

başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari

soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar

içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen

il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi

Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon

vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir