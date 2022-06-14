Ankara için saat verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan sonra valilikten acil uyarı sağanak ve sel...

Aşırığı sağanak yağışlar ve sonrasında oluşan sel felaketleriyle boğuşan Ankara için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nden üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji, başkent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.