Ankara için saat verildi! Meteoroloji ve AFAD'dan sonra valilikten acil uyarı sağanak ve sel...
ANKARA'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak hayatı felç etti. Şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketlerinde 4 kişi hayatını kaybetti. 22 binanın acil yıkımına karar verilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden flaş bir uyarı daha geldi. Meteoroloji, Ankara için sarı kodlu uyarıda bulunurken Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Aşırığı sağanak yağışlar ve sonrasında oluşan sel felaketleriyle boğuşan Ankara için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nden üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji, başkent için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği ise saat verip sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım."
AFAD'dan 5 il için sağanak yağış uyarısı
AFAD ise 5 ilimiz için duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.
Ankara'da selin faturası ağır oldu
Ankara'da hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak ilk olarak cumartesi günü Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu. Sel Ankara'nın eskiyen ve tel tel dökülen altyapısını gözler önüne serdi.