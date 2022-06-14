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Cemil Çiçek 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!

Cemil Çiçek 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!

"Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz... Çok tehlikeli." diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, şu uyarıyı yaptı: "Etnik siyaset... Mezhepsel siyaset... Birbirimize bu yoldan hakaret... Sonunda ülkenin birlik, beraberlik, kardeşliğine büyük zararlar verir. Bunu görememek, siyasi körlüğün ta kendisidir."

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, yine Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat aracılığıyla siyasetçilere uyarılar yaptı. "Seçim harareti çok erken başladı.  Doğru... Sanki iki ay sonra seçim varmış gibi bir havaya girildi. Yanlış..." diyen Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Olmaz ki, bir yıl sonraki seçimin tansiyonu şimdiden böylesine yükseltilmez ki. Oysa seçimin ne zaman yapılacağı belli. Her şeyin kuralı var... Yasalarda yazılı.  Yine üç yıldan bu yana cumhurbaşkanlığı seçimi tartışılıyor... Kim aday olacak, kim olmayacak? Yerli yersiz yorumlar yapılıyor.  Böyle bir ülkede sorun çözülmez ki."

Siyaset sorunu konuşmak değil sorun çözmektir
"Siyaset, sürekli sorun konuşmak değildir... Sorun çözmektir. Sorunu, çözümsüz hale getirmeye çalışmak, çözüm önermeden sürekli konuşmak, gevezelikten başka bir şey değil. Siyaseti ahlaktan soyutlayarak yapmak, toplumun birlik ve beraberliğine de, siyaset kurumuna da zarar verir."

Elimizden de, dilimizden de zarar gelen bir süreci yaşıyoruz...
"Ahlak çok önemli... Kendin için istediğini, başkası için de iste.  Bunun aksi de söz konusu... Kendin için istemediğini, başkası için de isteme.  Bu tanım doğruysa... Ki bu bir hadis... Bu görüşü hiçe sayarsak, işimiz zor. Üzüntüyle görüyor ve söylüyorum ki, elimizden de, dilimizden de zarar gelen bir süreci yaşıyoruz."

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