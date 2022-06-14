Erdoğan sel felaketinden etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. 1'i elektrik çarpması sonucu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Selin büyük hasar verdiği Akyurt'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri hayatı normale döndürmek için çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterle incelemelerde bulundu.