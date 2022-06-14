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Parti üyeliği düşürüldü! Ekrem İmamoğlu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

Parti üyeliği düşürüldü! Ekrem İmamoğlu'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.

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