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Ankara'da Almanya Büyükelçiliği'ni su bastı! 'Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?

Ankara'da Almanya Büyükelçiliği'ni su bastı! 'Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?

ANKARA'da günlerdir devam eden sağanak yağış, sel ve su baskını görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini su bastı. Büyükelçilik, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi" paylaşımı yaptı.

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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini su bastı. Günlerdir Ankara'da etkisini sürdüren yağışlardan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de etkilendi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi.

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