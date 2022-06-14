Borçlarını ödeyemeyen CHP'li belediyeye icra takibi başlatıldı! AK Partili isim yönetimi eleştirdi

CHP'li Akhisar Belediyesinin Personel Anonim Şirketi'ne, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları sebebiyle icra takibi başlatıldı.

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CHP'li Akhisar Belediyesi’ne bağlı Personel Anonim Şirketi icralık oldu.

Konuyu gündeme getiren AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve yönetimini eleştirdi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu

İHA'ya konuşan Füzün, şunları söyledi:

“Akhisar Belediyesi yönetim bir skandalın içine düştü”

“Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan Akhisar Belediyesi’nde sular durulmuyor. Her geçen gün yeni bir olay ile gündem olan Akhisar Belediyesi, Personel Anonim Şirketi'nin prim borçlarını ödenmemesinden dolayı icralık oldu.

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün

Geçtiğimiz günlerde Akhisar Belediyesi’nin resmi araçları kullanılarak yapılan hurda hırsızlığı olayından sonra şimdi de Akhisar Belediyesi yönetim zafiyeti sebebiyle yeni bir skandalın içine düştü.

“SGK borçları neden ödenmedi?”

Hurda hırsızlığından ve yağmacılığından sonra Akhisar Belediyesi’nin icraya düşmesi Akhisar halkını ve bizleri fazlasıyla üzmüştür. Buradan Besim Dutlulu ve ekibine soruyoruz; bu zamana kadar belediye meclisinde ‘maddi sıkıntımız yok’ denilmesine rağmen SGK borçları neden ödenmedi?

SGK borçlarının ödenmemesi, siyaset yapmak adına belediye bünyesinde ihtiyaçtan çok daha fazla alınan çalışanlarınızdan mı kaynaklanıyor? Belediye başkanının algı yönetimi amacıyla sadece reklam için yaptığı çalışmaları Akhisar halkımız ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.