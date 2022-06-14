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Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin yeni açılımını açıkladı Meral Akşener'den 'saçmalama' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin yeni açılımını açıkladı Meral Akşener'den 'saçmalama' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız." diyerek duyurduğu değişikliğe İYİ Parti lideri Meral Akşener'den tepki geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Hava Yolları'nın uçak gövdelerinde yer alan "Turkish Airlines" yazısı yerine "Türkiye Havayolları" yazılacak olmasına tepki gösterdi.

Akşener 'Türk Hava Yolları' yerine 'Türkiye Hava Yolları' yazılacak olmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa #AzKaldı..." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "Uluslararası alanda Turkey olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz adımı attık. Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizin tarihimizden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz."

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