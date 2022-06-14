İğrenç olay aylar sonra ortaya çıktı! 20 kadını kameralar önünde çırılçıplak soyup...

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk haftalarında Putin'i protesto eden binlerce insan gözaltına alındı. Bu gözaltılar esnasında Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod'da meydana gelen skandal olay üç ay sonra ortaya çıktı. Gözaltına alınan 20 kadın polisin tacizine uğradı.

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Rusya-Ukrayna savaşının ilk haftalarında Vladimir Putin'in memleketi St. Petersburg dahil Rusya'nın neredeyse her kentinde savaş karşıtları sokağa döküldü. İşgali protesto eden binlerce insan gözaltına alınırken, Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod'daki skandal üç ay sonra ortaya çıktı.

Nizhny Novgorod kentinde de polisler, protesto için yürüyen yüzlerce insanı araçlara bindirip Sormovsky polis merkezine götürdü. Polis merkezinde, yaşları 18 ila 27 arasında değişen 20 kadına kapısı açık sorgulandıkları odada kameralar önünde soyunmaları emredildi.

Protestocuların avukatlığını yapan Olimpiada Usanova, bazıları öğrenci olan kadın göstericilerin önce beş kez çıplak halde ve çömelmeleri talep edilerek arandığını söyledi. Ardından kapatıldıkları hücrede güvenlik kamerasının önünde bir kez daha soyunmaya zorlandılar. Gördükleri bu muamele ertesi gün de devam etti. Mart ayında yaşanan korkunç olay, mağdurların yasal işlem başlatması sonucu ancak Haziran ayında ortaya çıktı.

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Kibirli ve alaycı muamele

Mynet'in aktardığı habere göre; mahkemeye başvuranlardan biri, 18 yaşında bir öğrenci olan Ekaterina Devyatkina'ydı. Polis merkezinde çok kibirli ve alaycı bir şekilde yavaş yavaş üstlerinin arandığını anlatan genç kadın, bir kadın polis tarafından iç çamaşırını da çıkarmasının emredildiğini söyledi.

'Tavşan' diye seslendiler

22 yaşındaki Yevgeniya ise soyunma emrinden önce polislerin gözaltındaki kadınlara 'tavşan' ve 'yavru kedi' gibi kelimelerle hitap ettiğini anlattı. Bunun yanı sıra genç kadınlar, hücredeki koşulların korkunç olduğunu, tuvalet kağıdı, çöp kutusu bile olmadığını, berbat bir koku içinde kaldıklarını ve herkesin hastalandığını anlattılar.

Polis merkezindeki bu olayların ardından mağdur olan her bir kadın protestoya katıldıkları için 260 dolar para cezası ödedi. Devam eden davada ise kadınlardan 2'şer bin dolar tazminat talep ediliyor.