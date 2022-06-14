BIST 2.509
DOLAR 17,28
EURO 18,02
ALTIN 1.008,26
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz" dedi.

Abone ol

Galatasaray Spor Kulübü'nün 11 Haziran Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Özbek ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

“Galatasaray'a hizmet için geldik”
Mazbata töreninin ardından Başkan Dursun Özbek, GSTV'ye şu açıklamaları yaptı: “Galatasaray’a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Cumartesi günü seçimler oldu. Barış içinde güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz. Tüm camiamdan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Barış sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi bu. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük bir aileyiz. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Tüm genel kurul üyelerden, taraftardan bu konuda yardımcı olmalarını diliyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla çok çabuk buluşturacaktır.”

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'
CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'
Borçlarını ödeyemeyen CHP'li belediyeye icra takibi başlatıldı! AK Partili isim yönetimi eleştirdi
Borçlarını ödeyemeyen CHP'li belediyeye icra takibi başlatıldı! AK Partili isim yönetimi eleştirdi
Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 Müzekart geçerli mi, kimlere ücretsiz?
Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 Müzekart geçerli mi, kimlere ücretsiz?
HDP'den altılı masaya rest: Gizleyecek alan kalmadı
HDP'den altılı masaya rest: Gizleyecek alan kalmadı
Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 kaç para öğrenci/tam giriş fiyatı
Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 kaç para öğrenci/tam giriş fiyatı
60 safkan arap tayı ihaleyle teker teker satılacak
60 safkan arap tayı ihaleyle teker teker satılacak
Gamze Açar davasında şok tahliye! 17 yaşındaki kız iş görüşmesine gitmişti camdan atıldı
Gamze Açar davasında şok tahliye! 17 yaşındaki kız iş görüşmesine gitmişti camdan atıldı
ABD Başkanı Biden İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
ABD Başkanı Biden İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Tanju Özcan'dan partisi CHP'nin ihraç talebine tepki: Ben üvey değilim
Tanju Özcan'dan partisi CHP'nin ihraç talebine tepki: Ben üvey değilim
AB'den Türkiye'deki Suriyelilere 50 milyon avro ilave fon
AB'den Türkiye'deki Suriyelilere 50 milyon avro ilave fon