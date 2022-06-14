CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'

YARGITAY'ın aldığı hapis cezası nedeniyle CHP üyeliğini düşürdüğü Canan Kaftancıoğlu ile ilgili CHP'den yargıya rest geldi. CHP, Canan Kaftancıoğlu'nun fiilen CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüreceği açıklandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmüş karar, CHP Genel Merkezi'ne iletilmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak rest çektiklerini duyurdu. Salıcı, "Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir" dedi. Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Merkezimize, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun 'Siyasi parti üyeliğinin sonlandırıldığını' bir yazı ile bildirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk bürolarında değil bir ulusun özgürlük ve tam bağımsızlık hedefiyle, Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağını, Kurtuluş Savaşımızdan, sosyal adaletten, emek mücadelesinden alan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, üye formu doldurularak katılınan bir siyasi partiden çok, gönül bağıyla dahil olunan bir siyasi mücadeledir.

Cumhuriyet Halk Partisi gönül bağı, sadece bir resmi üyelik değildir. Bu gönül bağı inançtır, yürektir, emektir, mücadeledir. Cumhuriyet Halk Partisi, ulu bir çınar gibi yüzyıldır aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin her ferdinin özgürlük ve refahı için mücadele veren bir partidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Canan Kaftancıoğlu’nun 'üyeliğinin sonlandırıldığına' ilişkin yazısı bizim için siyaseten yok hükmündedir.

Genel Merkezimize gönderilen yazı, iktidar baskısı altındaki yargının, sözde kararının hukuksal sonucunu bildirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir.

Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir."