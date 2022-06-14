Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamalarına ilişkin, "İlgili makamlarımızca terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak, "Söz konusu uyarıların farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."