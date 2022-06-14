BIST 2.509
DOLAR 17,28
EURO 18,02
ALTIN 1.008,26
HABER /  GÜNCEL

Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama

Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlamalarına ilişkin, "İlgili makamlarımızca terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadesini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak, "Söz konusu uyarıların farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

İlgili Haberler
'İstanbul'u terkedin' denmişti! Sırrı ortaya çıktı! İran, Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçıracaktı, MİT engelledi! Bu acil uyarıdır diyen İsrail Dışışleri Bakanı Yair Lapid'in Türkiye iddiası şoke etti
ÖNCEKİ HABERLER
Petrol için şaşırtan tahmin! Fitch Ratings düşeceği seviyeyi açıkladı
Petrol için şaşırtan tahmin! Fitch Ratings düşeceği seviyeyi açıkladı
Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir
Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir
Fenerbahçe'den flaş duyuru! O isimle 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'den flaş duyuru! O isimle 4 yıllık sözleşme imzaladı
THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti
THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti
İğrenç olay aylar sonra ortaya çıktı! 20 kadını kameralar önünde çırılçıplak soyup...
İğrenç olay aylar sonra ortaya çıktı! 20 kadını kameralar önünde çırılçıplak soyup...
Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'
CHP Canan Kaftancıoğlu için resti çekti! 'Kaftancıoğlu İl başkanımızdır, fiilen görevini sürdürecektir'
Borçlarını ödeyemeyen CHP'li belediyeye icra takibi başlatıldı! AK Partili isim yönetimi eleştirdi
Borçlarını ödeyemeyen CHP'li belediyeye icra takibi başlatıldı! AK Partili isim yönetimi eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin yeni açılımını açıkladı Meral Akşener'den 'saçmalama' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'nin yeni açılımını açıkladı Meral Akşener'den 'saçmalama' tepkisi