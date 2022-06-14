Petrol için şaşırtan tahmin! Fitch Ratings düşeceği seviyeyi açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, önümüzdeki yıllar için petrol fiyatı tahminlerini güncelledi. Fitch Ratings, 2023 ve 2024 tahminlerini 5'er dolar yükselterek 85 ve 65 dolar/varil olarak güncelledi.

Abone ol

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltildi.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıklarken 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu.