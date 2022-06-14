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Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir

Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Ege'deki adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi emekli büyükelçi Yalım Eralp'e çok sert sözlerle tepki gösterdi. Bunun vatan hainliği olduğunu belirten Yaycı, "Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Bu milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Kaç gündür içimiz kan ağlıyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Ege'deki adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürmüştü. Eralp'in skandal çıkışına bir tepki de Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi.

Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Yaycı, "Ben buna 'vatan hainliği' derim. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Yunan televizyonlarında kaç gündür içimiz kan ağlıyor bizim. Üç tane büyükelçi var bu söylemlerde bulunan. Bunlar devlette büyükelçilik yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Büyükelçilik unvanları geri alınsın"
Bu kişilerden büyükelçilik unvanının alınması gerektiğini belirten Yaycı, "Bu vatan hainliğidir. Bunların büyükelçilikleri neden ellerinden alınmıyor? Bu düşünce özgürlüğü müdür? Yunanistan'da bir tane büyükelçi böyle bir şey söylese bakın başlarına neler geliyor. Hiç mi Türk kanı taşımıyorlar? Atatürk olsa bunlara ne yapardı? Bunlar kimin büyükelçisi olmuşlar?" diye konuştu.

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