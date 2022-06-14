Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Hedefte Keita Balde var

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu Keita Balde için karşı karşıya geldi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Beşiktaş'ın santrfor transferinde karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre iki ezeli rakip de Cagliari'de forma giyen Keita Balde ile yakından ilgileniyor.

27 yaşındaki Senegalli futbolcunun Cagliari ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımın küme düşmesi nedeniyle bonservissiz şekilde transfer olabileceği belirtildi.

Cagliari'ye geçen sezon Monaco'dan transfer olan Balde, İtalyan ekibinde 26 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.