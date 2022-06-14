Rusya enerjiden kazancını katladı! 100 günde 100 milyar dolar kazandı

RUSYA, Ukrayna'da başlattığı savaşın 100 gününde çoğu Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve Çin'e sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar avro (98 milyar dolar) kazandı. Bu kalemlerin ihraç fiyatının geçen yıldan yüzde 60 daha fazla olduğu belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını kullanmayı bırakmasının yıllar alacağını söylemişti.

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FİNLANDİYA merkezli merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) yaptığı araştırma, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 100 gününde çoğunluğu Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmiş bir şekilde fosil yakıt ihracatından 93 milyar avro (100 milyar dolar) kazandığını gösterdi. CREA, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ilk 100 gününde Rusya'nın fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini aldığını gösterdi. Rusya'dan en çok fosil yakıt alan ülkeler 12,6 milyar avro ile Çin, 12,1 milyar avro ile Almanya, 7,8 milyar avro ile İtalya oldu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal nedeniyle ülkeler ve şirketlerin Rusya tedariklerinden kaçınmasına rağmen mayıs ayında dahi küresel enerji fiyatlarının artmasıyla Rusya'nın gelirinin yüksek olduğu belirtildi. CREA'nın aktardığına göre Rusya'nın ortalama ihracat fiyatları geçen yıldan yüzde 60 fazla oldu. CREA analisti Lauri Myllyvirta, raporla ilgili, "Avrupa Birliği, Rusya'ya daha sert yaptırımları konuşurken Fransa ithalatını artırarak dünyanın en büyük LNG alıcısı oldu" dedi.