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Sera Kadıgil'den Müslümanlara hakaret! Skandal sözler

Sera Kadıgil'den Müslümanlara hakaret! Skandal sözler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve partinin sözcüsü Sera Kadıgil, Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullandı.

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Türkiye İşçi Partisi Sözcüsu Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında Müslümanlara 'yobaz' diyerek hakaret etti.

Skandal sözler
Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadelerini kullandı.

'Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş...'
Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında ''Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafıyla bir düzenleme yapılamaz.'' ifadelerinizde kullandı.

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