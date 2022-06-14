Muharrem İnce'den ağır eleştiri: CHP şu an Atatürk'ün partisi değil

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ederek kendi partisini kuran Muharrem İnce, eski partisinin kimliğine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet Haber TV'de Anadolu Soruyor programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda buldu.

Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) Atatürk'ün kurduğunu ancak şu anki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp, 'Ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım' diyor. Sen kimsin? Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun" dedi.

"Aday bulamazlarsa buradayım"

"Millet İttifakı adaylık teklif ederse ne cevap verirsiniz?" sorusuna İnce, "Olmayacak duaya amin demem ancak aday bulamazlarsa buradayım" diye konuştu.

Sınır ötesi operasyona destek

İnce ayrıca hükümetin Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatına destek vereceklerini belirterek, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Mavi Vatan ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan İnce, "Hükümetin Mavi Vatan tezini destekliyoruz. Antalya'nın ve Akdeniz'in güvenliği Mavi Vatan'ı gerçekleştirmeye bağlıdır" dedi.

Babacan'a Kemal Derviş göndermesi

Millet İttifakının kurtarıcılardan kurtarılması gerektiğini belirten İnce, "Ey Babacan, sen bu hükümet içinde değil miydin? Bu hükümetin günahları Erdoğan'a, başarısı sana mı kalacak? Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Neden çıkıp itiraz etmedin? Neden imzaladın? Kemal Derviş'ten sonra sen de mi kurtarıcısın? Biz kişilere değil ilkelere bakarız" diye konuştu.