Böylesi görülmedi! İş kadınını 6 ay boyunca telefonla dolandırdılar! 50 milyon liralık dev vurgun

ŞANLIURFA'lı ‘alo çetesi’, 52 yaşındaki ihracatçı Nevra K.’yı öle bir dolandırdı ki böylesi ilk kez yaşandı. Nevra K. 6 ay süren dolandırılma sürecinde iki kez 10’ar milyon lira nakit verdiği çetenin baskısıyla Teşvikiye’deki dairesini satıp 30 milyon lira daha ödedi. İş kadını, dolandırıldığını çete üyeleri kendisiyle bağlantıyı kesince anladı. Mühendis Ceren A. ise çeteye 3 seferde 1 milyon dolar kaptırdı...

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Telefon dolandırıcılarının son kurbanları İstanbul’da yaşayan ihracatçı Nevra K. ve mühendis Ceren A. oldu. Geçen yıl Aralık ayında Ceren A.’yı arayan bir kişi, polis olduğunu söyleyerek, “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Malvarlıklarınıza el koyacaklar. Tüm malvarlıklarınızı satıp paralarını bize verin. Parayı vermezseniz sizi de gözaltına alacağız” dedi.

Mühendis eşiyle birlikte Sarıyer'deki parkta 500 bin dolar verdi!

Hürriyet'in haberine göre, sözde polis tüm kimlik bilgilerini peş peşe sıraladığı Ceren A.’yı ikna etti. Ceren A. kendi gibi mühendis eşiyle birlikte yanına 500 bin dolar aldı ve parayı İstanbul Sarıyer’deki bir parkta yanına gelen sözde polise teslim etti.

İkinci seferde Göktürk'teki parkta 400 bin dolar verdi

Sözde operasyonu adım adım Ceren A.’ya anlatan sahte polis, bankalarda farklı para hareketleri tespit ettiklerini, bu parayı da kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Ceren A. ertesi gün Göktürk’teki bir parka giderek 400 bin doları teslim etti.

Üçüncü ödemeyi Bakırköy'deki Botanik Parkta yaptı

Ardından Ceren A. eşiyle ortak hesaptaki son parası olan 70 bin doları da Bakırköy’deki Botanik Park’ta dolandırıcılara kendi eliyle verdi. Dolandırıcılar son olarak evlerini satmasını isteyince, Ceren A. polise başvurdu.

Nevra K.'yı 'terör operasyonu' diye korkuttular

Aynı çetenin o günlerde bir diğer hedefi ise ihracatçılık yapan Nevra K. (52) oldu. Çete üyesi sözde polis, aynı taktikle Nevra K.’nin gözünü korkuttu. Nevra K. bankadan 10 milyon lira çekerek, çantalara doldurduğu paraları yanına gelen kuryeye teslim etti. Nevra K. sözde operasyonun her anından haberdar ediliyor, gözaltına alınanların isimleri bile kendisiyle paylaşılıyordu.

6 ay boyunca dolandırıldı, her adımı izlendi

Çetenin oyununa kapılan Nevra K. bankadaki tüm nakiti olan 10 milyon lirayı daha çekerek kendisiyle buluşan sözde polise teslim etti. Çete üyeleri Nevra K. ile 6 ay boyunca iletişimde kaldı. Kadının neredeyse her adımını izledi.

Teşvikiye'deki evini satıp çeteye verdi

Yaşadıklarını ailesi de dahil kimseye anlatamayan Nevra K. ile irtibatta olan çete üyesi, son olarak Teşvikiye’deki evini satmasını ve tüm birikimini kendilerine teslim etmesini istedi. Nevra K. evi sattı ve tüm birikimini bankadan çekti. Sözde polis iki kişi, Nevra K.’den teslim aldıkları 30 milyon lirayı daha bir otomobilin bagajına koyarak yanından ayrıldı.

6 ay sonra çete aramayı bırakınca dolandırıldığını anladı

Çete üyelerinin paraların tümünü sömürdükten sonra bağlantıyı kestiği Nevra K. gerçek polisleri aradığında dolandırıldığını anladı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği kayıtlara geçmiş en büyük vurgunla ilgili özel ekip kurdu.

Çetenin merkezi Akçakale çıktı

Çetenin merkezinin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis 46 kişilik dolandırıcılık çetesindeki isimlerin tümünü tek tek deşifre etti. İstanbul polisi önceki gün Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana’da eşzamanlı operasyonlar yaparak çetenin beyin takımının da arasında olduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Çete üyelerinin 3’ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Adreslerinde bulunamayan 7 kişi için ise operasyonlar sürüyor.



Çete üyelerinin iki vurgundan elde ettikleri paralarla Şanlıurfa’da 52 lüks araç, 24 arsa, 8 milyon liralık ev satın aldıkları, akaryakıt istasyonu ve lüks kadın kuaförü açtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla otomobiller ve mülklerin tapularına el koyuldu.