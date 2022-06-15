Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! Hangi parti ne kadar oy alıyor? En güçlü aday kim?

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın son anketini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Optimar’ın mayıs ayı anketinde oluşturulmak istenen algıyı tersyüz edecek ama hem iktidar hem de muhalefet açısından dersler çıkarılacak sonuçlar olduğunu yazan Selvi, 12-15 Mayıs tarihleri arasında 2519 kişi ile yapılan anketin sonuçlarıyla ilgili şunları yazdı.