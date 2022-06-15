Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! Hangi parti ne kadar oy alıyor? En güçlü aday kim?
OPTİMAR Araştırma'nın son anketi çıktı. Buna göre AK Parti yine açık ara birinci parti iken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın rakibine fark atıyor. Mayıs ayının en büyük sorunu ne? Suriyelilere tepki nasıl yükseliyor?
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın son anketini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. Optimar’ın mayıs ayı anketinde oluşturulmak istenen algıyı tersyüz edecek ama hem iktidar hem de muhalefet açısından dersler çıkarılacak sonuçlar olduğunu yazan Selvi, 12-15 Mayıs tarihleri arasında 2519 kişi ile yapılan anketin sonuçlarıyla ilgili şunları yazdı.
Zamlar ve enflasyon
Optimar’ın ‘Sizce geçtiğimiz ayın en önemli olayı nedir?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 62.6’sı zamlar yanıtını vermiş. İkinci sırada ise yüzde 19.7 oranıyla enflasyon geliyor. Onları yüzde 7.8’le Suriyeli mülteciler konusu takip ediyor.
Türkiye'nin en önemli sorunu yine ekonomi
‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıt da şaşırtıcı gelmiyor. Ankete katılanların yüzde 66.5’i ekonomi diyor. Yüzde 5.6’yla üçüncü sırada yer alan işsizliği eklediğimizde ekonomi ve işsizlik diyenlerin oranı yüzde 72.1’e ulaşıyor. Kasım ayından bu yana ekonomi birkaç puanlık oynamalarla ilk sırada yer almaya devam ediyor.
Suriyeliler Mayıs'ta sıçrama yaptı
Suriyeliler konusu ise diğer aylara göre mayısta bir sıçrama yapmış gözüküyor. ‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna yanıt verenler yüzde 5.8 ile Suriyelileri ikinci sıraya taşımış.