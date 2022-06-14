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NATO'dan Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almalıyız

NATO'dan Türkiye açıklaması! Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almalıyız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorunda olduklarını dile getiren Stoltenberg, "Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun yankıları sürerken Türkiye'nin kararlı duruşu meyvelerini veriyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız"
Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorunda olduklarını dile getiren Stoltenberg, "Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

İsveç'ten Türkiye açıklaması!
İsveç Başbakanı Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç'in Södertalje kentinde bir araya gelerek güncel konuları görüştü.

Andersson, NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini ve sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi.

"Diyalog kurmaya devam ediyoruz"
NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini aktaran Andersson, "Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz. Sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Marin de 2 hafta içinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden önce bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İki hafta içinde çözüm olmazsa sürecin donma riski bulunduğunu kaydeden Marin, "Şimdi bir ivme var, bu süreçte ilerlememiz önemli. Sorunları ciddiye alıyoruz ve diyalog kurmaya devam ediyoruz." dedi.

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