Dört kişilik ailenin tatil masrafı 22 bin! Karavana talep arttı o da cep yakıyor

Döviz kurundaki yükselmeler ve maliyetlerin artışıyla tatil fiyatları aldı başını gitti. Geçtiğimiz ay dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 19 bin lira civarı olarak açıklanmışken tatil masrafı ise en düşük 22 bin olduğu ortaya çıktı.

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Artan enflasyon ve düşen alım gücüyle beraber daha uygun fiyatlı tatil alanları arayan yerli turist tatil rotasını kamp alanları, karavan ve butik otellere çevirse bile fiyatlar cep yakar cinsten. Dört kişilik bir ailenin en uygun koşullarda konaklama, yemek ve ulaşımı hesaplandığında ortaya çıkan fiyat 22 bin lira civarında. Üstelik baz alınan harcamalar içinde tekne turu, çocukların dondurma dahil eğlence ihtiyacı ve alkol bulunmuyor...

Yerli turist tatil için daha uygun tatil seçeneklerini tercih etmeye başladı. Pandeminin bitişiyle yabancı turistin akın ettiği tatil beldelerindeki fiyatlar alım gücü düşen yerli turistin cebini yakıyor.

Bloomberg'in haberine göre 5 yıldızlı otellerin fiyatı iki kişi için bir haftalık tatil 25-30 bin TL’den başlarken bu rakamlar hem otele hem de destinasyona göre artış gösterebiliyor. Böylece yerli turist tatil tercihini daha düşük bütçeli tatil alanlarına çevirmek zorunda kalıyor.

“Karavana talep yüzde 40-50 arttı”

Artan otel fiyatlarından dolayı kiralık karavana olan ilginin yüzde 40-50 civarında arttığını söyleyen, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici, “Karavan fiyatlarında maliyetler arttığından dolayı tüm sektörlerdeki gibi yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Ancak talepte de yüzde 40-50 oranında bir artış söz konusu. Türkiye’de karavan pazarı daha yeni yeni büyüyen bir sektör. Karavan park alanları gelişmeli ve artmalı böylelikle turizm sektöründe yeni bir alan kazandırmış olacağız. Hem milli gelire katkısı olacak hem de yabancı turistin ilgisini daha fazla çekmiş olacağız” dedi.

Karavan kirası günlük 2 bin 500 liradan başlıyor

İnan Ekici “Türkiye’de karavanla dört kişilik bir ailenin yaklaşık tatil masrafı 25 -30 bin TL’yi buluyor. Bugün karavan kiraları günlük olarak 2,500-3,000 bin TL arasında değişiyor. Yakıt masraflarını hesaplamak mümkün değil bazı aileler karavanla tur yapıyorlar bazları park alanlarında kalmayı tercih ediyor.

Karavan park ücretleri bölgesine ve verdiği hizmete göre bir gecesi 45’TL’den başlayıp 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Haftalık park alanı kirası ve gıda maliyetini de hesaba katarsak 4 kişilik bir ailenin karavanla 1 haftalık tatili yaklaşık 25 -30 bin TL’yi buluyor” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan 2 kişilik kamp çadırı 2021 yılında 300-450 TL iken 2022 yılında 650 lira’dan başlayıp 8 bin 500 liraya kadar yükselebiliyor. Kamp alanları gecelik en düşük 45 TL’den başlayıp 150 liraya kadar çıkabiliyor.

Öte yandan otelde konaklamak isteyen yerli turist için butik ve apart oteller de bir alternatif. Butik oteller şehrine göre fiyat değişikliği gösterse de en uygunu 6 gecesi 4-5 bin TL’den başlıyor. Bu fiyatlara sadece oda kahvaltı dahil. Dolayısıyla dört kişilik bir ailenin tatil masrafı yemek hariç 9 bin 500-10 bin liraya geliyor.

Dört kişilik bir ailenin öğlen yemeği yaklaşık 600 lira akşam yemeği alkolsüz 600 lira ile bin alara arasında değişiyor.

Otobüs bileti en yakın mesafe 350 liradan başlıyor. Dört kişilik bir ailenin gidiş dönüş 2 bin 100 lira yol masrafı oluşuyor.

Böylelikle dört kişilik bir ailenin tatli masrafı yaklaşık en düşük 22 bin liraya ulaşıyor. Bu harcamalar içinde, tekne turu, çocukların dondurma dahil eğlence ihtiyacı ve alkol bulunmuyor...

Bozcaada'da 8 bin 500 lira

Antalya’ya merkeze yakın ilçelerde pansiyon ve butik oteller bir hafta, iki kişi için oda kahvaltı en düşük fiyat 2 bin 500-3 bin bin lira. Bu fiyat daha popüler ilçelerde ise örneğin yerli turistin ilgisinin yoğun olduğu Kaş’ta Butik otellerin fiyatı 7 bin 500 - 8 bin liradan başlıyor.

İzmir merkezde 4 bin 500 - 5 bin bin TL arası olan butik otel fiyatları Çeşme’de 6 bin 500 - 7 bin lira arası fiyatlardan başlıyor. Yerli turistin en sık tercih ettiği destinasyonlardan Kuşadası’nda ise butik otel fiyatları, 5 bin 500 - 6 bin TL’den başlıyor. Muğla Bodrum’da 5 bin 700- ve 8 bin TL, Marmaris’te 7 bin TL, Bozcaada’da 8 bin 500 TL, Fethiye Ölüdeniz’de 6 bin 600 TL, Balıkesir Ayvalık’ta 7 bin 500 TL’den başlıyor.