Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.Abone ol
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Dursun Özbek yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı Galatasaray Lisesindeki Abdurrahman Şeref Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci başkan: Metin Öztürk
Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
Sportif AŞ'de de ilk atamalar yapıldı
Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirime göre ise eski başkan Burak Elmas'ın istifasıyla boşalan Sportif AŞ yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığına Dursun Özbek atanırken Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Erden Timur atandı.