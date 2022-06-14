Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Dursun Özbek yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı Galatasaray Lisesindeki Abdurrahman Şeref Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Dursun Özbek

İkinci başkan: Metin Öztürk

Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz