A Milli Futbol Takımımız Litvanya'yı rahat geçti

TÜRKİYA A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Grupta 4'te 4 yapan Ay-Yıldızlılar kalesini gole kapattığı maçlarda 14 gol kaydetti. Türkiye'nin 12 puanla lider durumda bulunduğu grupta 7 puanlı Lüksemburg ikinci, 4 puanlı Faroe Adaları üçüncü, henüz puanla tanışamayan Litvanya ise son sırada yer alıyor. Grup müsabakaları 22 ve 25 Eylül'de yapılacak maçla tamamlanacak.

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Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz Ünder'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda top auta gitti.

36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Ay-Yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Stephanie Frappart yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası içinde Armanavicius'la ikili mücadeleye giren Cengiz Ünder yerde kaldı. Müsabaka durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Stephanie Frappart penaltı kararı verdi. 54. dakikada atışı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

70. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Cengiz Ünder ceza sahasına girdikten sonra Milasius'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.

Türkiye: 2 - 0 :Litvanya

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Mert Müldür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Tiago Çukur), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Ozan Kabak), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Doğukan Sinik), Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Yunus Akgün), Serdar Dursun

Litvanya: Bartkus, Baravykas (Dk. 46 Sirvys), Girdvainis, Linas Klimavicius (Dk. 78 Satkus), Barauskas, Lasickas (Dk. 46 Armanavicius), Megelaitis, Uzela, Milasius (Dk. 84 Tutyskinas), Golubickas (Dk. 71 Augustinas Klimavicius), Cernych

Goller: Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 54 Hakan Çalhanoğlu (P) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 31 Baravykas, Dk. 48 Cernych, Dk. 54 Armanavicius, Dk. 80 Milasius (Litvanya)